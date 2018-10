Exklusives XBOX One-Qualifikationsturnier

Die beiden besten Gamer pro Klub treffen sich im November bzw. Dezember mit den weiteren erfolgreichen Teilnehmern in den Räumlichkeiten der zwölf Klubs, um dort vor Ort zu ermitteln, wer es in den Finalkader des jeweiligen Teams schafft. Bei diesen Events wird wie schon im Vorjahr die Verbindung der beiden Welten großgeschrieben: so wird es auch dieses Mal wieder FIFA-Duelle gegen Bundesliga-Profis, Autogrammstunden oder Stadionführungen geben.