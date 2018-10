Mia (4), der Star auf Eugenies Hochzeitsfotos

Auf beiden Bildern fällt gleich Mias Gesichtsausdruck auf: Die Vierjährige lächelt nicht wie ihre Blumenschwestern, sondern schaut ernst in die Kamera. In ihren Händen hält sie einen kleinen Blumenstrauß und ein kleines weißes Spielzeug, das die Royal-Fans zu Ratespielen animiert. „Was hat sie da in der Hand?“, fragten sich einige. „Warum hält sie einen Pilz?“ Einig sind sich die User nur in einem: „Mia Tindall ist klasse!“, findet eine Twitter-Userin in den Kommentaren. „Ich glaube, ich liebe sie“, twittert eine andere.