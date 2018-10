Heimspiel für Erfolgsautor Bernhard Aichner

Lesung im Treibhaus

Am Donnerstag (18. Oktober) ist Bernhard Aichner um 20 Uhr im Treibhaus in Innsbruck zu Gast. „Für mich ist es immer spektakulär, in meiner Heimatstadt zu lesen, vor allem im Treibhaus, denn da herrscht eine Stimmung wie in einem Hexenkessel. Ich bin also nervös und voll Vorfreude“, sagt Aichner, der diese Woche auch auf der Frankfurter Buchmesse war, vor seinem Heimspiel. Dass sein Buch bereits die Bestsellerliste anführt, freut ihn natürlich ganz besonders: „Ich habe gehofft, dass das Buch durch die Decke geht. Dass es aber derart explodiert, überwältigt mich! Ich bin extrem dankbar, dass so viele Menschen meine Bücher lesen!“