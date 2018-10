Neuer Skandal: Fußballer spuckt in Kinderwagen

Nächster Skandal im Fußball-Unterhaus! Ein Kicker soll in der 7. Liga in der Halbzeitpause in einen Kinderwagen gespuckt haben. Der Klub rechtfertig das Verhalten mit angeblich erfolgter rassistischer Beleidigung. Der OÖ-Fußballverband hat offenbar einen (neuen?) Problem-Fall! Denn zuletzt prügeleten sich Mütter bei einem U-15-Match und randalierten Albaner in der 8. Liga.