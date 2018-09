Wilde Prügelei zwischen Müttern bei U-15-Match

Das Spiel verlief ruhig

Trotzdem verlief das Spiel selbst, das Donau mit 3:1 gewann, anschließend ruhig. Ehe sich die beiden Mütter nach dem Abpfiff erst erneut verbal, und danach auch körperlich zu attackieren begannen. „Sie schlugen aufeinander ein, rissen und zogen sich an den Haaren - es war verrückt“, schilderte der Augenzeuge der „Krone“ die Szenen, in die am Ende zehn Personen involviert gewesen sein sollen - dazu fünf Polizeifahrzeuge und eine Rettung. Denn eine der beteiligten Mütter musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.