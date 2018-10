Polizeiliche Schutzzonen in Linz zeigen Wirkung

Das Drogengeschäft boomt weiter in Linz: Seit 2015 ist die Anzahl angezeigter Drogendelikte um 62,3 (!) Prozent gestiegen. Absoluter Höchstwert in Österreich! Der aber mit Sicherheit noch höher sein könnte, würden nicht die polizeilichen Schutzzonen am Hinsenkampplatz, Hessenpark und beim Krempl-Hochhaus wirken.