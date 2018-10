Tödliches Gerinnsel in der Lunge

„Die Symptome sind nicht leicht zu erkennen und reichen von Schmerzen im Brustkorb über Atemnot bis zur Bewusstlosigkeit“, so Angiologin Prof. Dr. Marianne Brodmann, Uni Graz, auf einer Pressekonferenz in Wien anlässlich des Weltthrombosetages am 13. Oktober. Die Diagnostik stellt eine Herausforderung dar. Aus diesem Grund wurden Scoring Systeme entwickelt, in die unterschiedliche patientenspezifische Fakten einfließen, welche dann in eine Richtung verweisen: auf eine hohe oder niedrige Wahrscheinlichkeit für eine Lungenembolie. „Diese Tests sind sehr verlässlich“, betont Prof. Brodmann. Eine bedeutende Rolle in der Abklärung stellt der sogenannte D-Dimer-Wert dar. „Ist dieser negativ, kann mit nahezu 100-prozentiger Sicherheit ohne weitere Abklärung eine Lungenembolie ausgeschlossen werden“, erklärt Prof. Brodmann. Zur Abklärung dient auch das sogenannte PAE-CT, eine spezielle Angiographie der Lungenarterien mittels Computertomogramm.