Als Muster mit Fußballstar verwechselt wurde

Seit einer Woche laufen die ersten Sandplatzturniere, der echte Startschuss dieses Saisonabschnitts für die Superstars ertönt aber traditionell in Monte Carlo. Der seit 1896 ausgetragene Tennisklassiker bietet ein einzigartiges Flair, an das auch Österreichs Legende Thomas Muster beste Erinnerungen hat. Dreimal eroberte er in seiner Wahlheimat den Titel, erlebte jedoch auch manche Qual im Training und kuriose Momente.