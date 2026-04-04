Als Muster mit Fußballstar verwechselt wurde

Seit einer Woche laufen die ersten Sandplatzturniere, der echte Startschuss dieses Saisonabschnitts für die Superstars ertönt aber traditionell in Monte Carlo. Der seit 1896 ausgetragene Tennisklassiker bietet ein einzigartiges Flair, an das auch Österreichs Legende Thomas Muster beste Erinnerungen hat. Dreimal eroberte er in seiner Wahlheimat den Titel, erlebte jedoch auch manche Qual im Training und kuriose Momente.
Sonne, Meer und Sand – der Tennisklassiker in Monte Carlo markiert Jahr für Jahr den echten Auftakt in die schönste Tenniszeit des Jahres. Das ist auch kommende Woche wieder der Fall. Wenn das Wetter mitspielt, erleben auch die Topstars wahre Frühlingsgefühle.
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