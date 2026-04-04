Ein faules Ei namens „Intransparenz“

Wie lange eigentlich noch? Ostern steht für Neubeginn. Vielleicht wäre jetzt der Moment, den Eiertanz zu beenden und Klartext zu reden. Wer heimische Lebensmittel kauft, entscheidet sich für Qualität. Für Tierwohl. Für unsere Bauern. Und für den Wirtschaftsstandort Österreich. Diese Entscheidung darf nicht an der Supermarktkassa enden – sie muss auch im Wirtshaus möglich sein! Es braucht endlich Transparenz vom Feld bis auf den Teller. Alles andere ist – entschuldigen Sie – ein faules Ei.

Ihre Maggie Entenfellner