Böse Verletzung! Saison für DFB-Teamspieler vorbei

Hiobsbotschaft für die Eintracht Frankfurt und Deutschlands Nationalmannschaft. Nnamdi Collins fällt nach einer Verletzung, die er sich Ende März zugezogen hatte, für den Rest der Saison aus, wie sein Trainer bei den „Adlern“ Albert Riera am Freitag bestätigte.
Collins war im Bundesliga-Spiel gegen Mainz bei einem Zusammenstoß mit Dominik Kohr umgeknickt und musste das Spielfeld unter Schmerzen verlassen. Nachdem er nun an der Syndesmose operiert wurde, erklärte Riera: „Nnamdi ist raus für den Rest der Saison.“ Zwar hoffe der Coach auf ein Wunder, „es wird aber schwierig.“
Bitter ist die Verletzung des 22-jährigen Verteidigers auch für Julian Nagelsmann. Der Bundestrainer hatte Collins im September gegen die Slowakei erstmals für die Nationalmannschaft spielen lassen, der gebürtige Düsseldorfer durfte sogar von Beginn an ran. Den Traum von der WM wird er sich nun allerdings abschminken müssen ...
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