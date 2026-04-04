Am Mittwoch kickte Ried-Held noch gegen Messi

Altach-Coach trotz Niederlage gelassen

Altach ärgerte sich über vergebene drei Punkte und eine verpasste Chance, dem Klassenerhalt bereits deutlich näher zu rücken. „Durch die Rote Karte kippt die Dynamik im Spiel komplett. Dennoch müssen wir nicht drei Tore kriegen, da haben wir uns nicht gut angestellt“, sagte Trainer Ognjen Zaric nach der erst zweiten Niederlage seiner bisher erfolgreichen Amtszeit. Demnach sei er auch „weit davon entfernt“, nach dem Rückschlag als Psychiater eingreifen zu müssen. „Es ist Fußball und es ist klar, dass wir als SCR Altach nicht überall hinfahren und sagen: ‘Die klatschen wir weg‘, meinte Zaric gelassen. „Wir werden in der Liga bleiben, wir brauchen noch ein paar Punkte und die werden wir auch holen.“