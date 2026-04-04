Bub geschlagen? Freispruch für Stadtpolitiker

Am Donnerstag stand der Politiker, ebenfalls wegen leichter Körperverletzung angeklagt, im Mittelpunkt. Der Bub und mehrere Zeugen wurden von der Richterin angehört. Einer behauptete, dass der Mann sogar ein Fahrrad auf den Buben geworfen haben soll. Schlussendlich konnte die Richterin aber keine Beweise für die Schuld des Politikers finden und sprach ihn frei. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.