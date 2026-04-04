„Hart arbeiten fürs WM-Ticket – das werde ich tun“

„Krone:“ Marco, Gratulation zu Deinen beiden zuletzt starken Auftritten im Nationalteam – die Erleichterung wird auch bei Dir groß sein. Wie schaut Dein Fazit aus – persönlich und mit dem Team?

Marco Friedl: „Sehr positiv. Uns ist in beiden Spielen alles abverlangt worden auf verschiedensten Ebenen. Gegen Ghana haben wir es in der zweiten Halbzeit im Offensivspiel super gemacht. Defensiv haben wir in beiden Spielen wenig anbrennen lassen und sind im Angriff immer gefährlich geblieben. Wir haben eine gute Balance gefunden. Diese Spiele stärken definitiv unser Selbstvertrauen.“