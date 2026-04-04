„Hart arbeiten fürs WM-Ticket – das werde ich tun“

Zwei Einsätze in der Startelf, garniert mit starken Leistungen: Marco Friedl zählte zu den Gewinnern des jüngsten ÖFB-Lehrgangs, hat nun in der Verteidigung gute Karten, auch bei der WM im Sommer dabei zu sein. Mit der „Krone“ sprach er über die jüngsten Tests, seine WM-Chancen und das samstägige Österreicher-Treffen in der deutschen Bundesliga.
„Krone:“ Marco, Gratulation zu Deinen beiden zuletzt starken Auftritten im Nationalteam – die Erleichterung wird auch bei Dir groß sein. Wie schaut Dein Fazit aus – persönlich und mit dem Team?
Marco Friedl: „Sehr positiv. Uns ist in beiden Spielen alles abverlangt worden auf verschiedensten Ebenen. Gegen Ghana haben wir es in der zweiten Halbzeit im Offensivspiel super gemacht. Defensiv haben wir in beiden Spielen wenig anbrennen lassen und sind im Angriff immer gefährlich geblieben. Wir haben eine gute Balance gefunden. Diese Spiele stärken definitiv unser Selbstvertrauen.“
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