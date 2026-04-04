Der wohl strengste Dresscode der Welt

Doch wenn sich Papst Leo XIV., ankündigt, ändert sich alles schlagartig. Der Besuch vor wenigen Tagen war historisch, denn zuletzt war vor fast 500 Jahren ein Papst in Monaco zu Gast. Mit dem Besuch kommt nicht nur große Aufmerksamkeit, sondern auch ein strenges Kleidungsprotokoll – vor allem für die Damen.