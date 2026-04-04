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Wenn der Papst kommt

Der wohl strengste Dresscode der Welt

Star-Style
04.04.2026 06:00
Fürstin Charlène: Der Spitzenschleier ist ein Muss – die Farbe Weiß ist beim Papstbesuch nur ...
Fürstin Charlène: Der Spitzenschleier ist ein Muss – die Farbe Weiß ist beim Papstbesuch nur wenigen vorbehalten.(Bild: AFP/MARCO BERTORELLO)
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Von Nadi Adana

Wenn der Papst kommt, gelten strenge Regeln – auch in der Mode. Beim Besuch in Monaco zeigt sich das deutlich: Schwarz ist Pflicht, Zurückhaltung ebenso. Nur eine sticht heraus: Fürstin Charlène erscheint in Weiß – und wird damit zur Ausnahme, denn dieses Privileg ist nur wenigen vorbehalten.

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Was würden Sie tragen, wenn sich hoher Besuch ankündigt? Vermutlich etwas Festliches, vielleicht sogar etwas Farbenfrohes? Im Fürstenhaus von Monaco ist Zurückhaltung normalerweise kein Muss.

Doch wenn sich Papst Leo XIV., ankündigt, ändert sich alles schlagartig. Der Besuch vor wenigen Tagen war historisch, denn zuletzt war vor fast 500 Jahren ein Papst in Monaco zu Gast. Mit dem Besuch kommt nicht nur große Aufmerksamkeit, sondern auch ein strenges Kleidungsprotokoll – vor allem für die Damen.

Sie tragen Schwarz: geschlossene Schnitte, dezente Stoffe. Dazu die Mantilla, ein Spitzenschleier, der Kopf und Schultern bedeckt. Ein Zeichen der Trauer? Ganz im Gegenteil. Schwarz gilt hier als Zeichen von Respekt.

Chanel von Kopf bis Fuß: Charlotte Casiraghi, die Nichte von Fürst Albert II., setzte sogar auf ...
Chanel von Kopf bis Fuß: Charlotte Casiraghi, die Nichte von Fürst Albert II., setzte sogar auf blickdichte Strümpfe.(Bild: Getty Images/Arnold Jerocki/WireImage)
All Black, aber elegant und stilvoll: Die Frau von Pierre Casiraghi, Beatrice Borromeo im ...
All Black, aber elegant und stilvoll: Die Frau von Pierre Casiraghi, Beatrice Borromeo im Dior-Look. Auch hier ist der Schleier Pflicht.(Bild: Getty Images/Arnold Jerocki/WireImage)
Prinzessin Caroline (unten links) im schwarzen Armani-Ensemble inklusive Schleier-Erbstück ihrer ...
Prinzessin Caroline (unten links) im schwarzen Armani-Ensemble inklusive Schleier-Erbstück ihrer Mutter Grace Kelly.(Bild: Pascal Le Segretain/Getty Images)

Und doch gibt es eine Ausnahme: Fürstin Charlène sticht sofort ins Auge. Während Schwarz dominiert, erscheint sie in Weiß. Sie darf nämlich von dieser Regel abweichen. Der Grund: das sogenannte Privilège du blanc. Ein seltenes Privileg, das nur wenigen katholischen Königinnen und Fürstinnen weltweit zusteht.

Fürstin Charlène und Tochter Gabriella in Looks von Elie Saab: Auch Gabriella durfte weiß ...
Fürstin Charlène und Tochter Gabriella in Looks von Elie Saab: Auch Gabriella durfte weiß tragen, weil Mama es natürlich durfte.(Bild: AFP/MARCO BERTORELLO)
Bitte lächeln: Seite an Seite mit Charlène und Albert: Die Monegassen empfingen mit Tochter ...
Bitte lächeln: Seite an Seite mit Charlène und Albert: Die Monegassen empfingen mit Tochter Gabriella und Sohnemann Jacques Papst Leo XIV.(Bild: AFP/GUGLIELMO MANGIAPANE)

Weiß steht für Reinheit und die Nähe zur Kirche. So viel also zum Thema: „In der Modewelt gibt es keine Regeln.“

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