Der wohl strengste Dresscode der Welt

Wenn der Papst kommt, gelten strenge Regeln – auch in der Mode. Beim Besuch in Monaco zeigt sich das deutlich: Schwarz ist Pflicht, Zurückhaltung ebenso. Nur eine sticht heraus: Fürstin Charlène erscheint in Weiß – und wird damit zur Ausnahme, denn dieses Privileg ist nur wenigen vorbehalten.
Was würden Sie tragen, wenn sich hoher Besuch ankündigt? Vermutlich etwas Festliches, vielleicht sogar etwas Farbenfrohes? Im Fürstenhaus von Monaco ist Zurückhaltung normalerweise kein Muss.
Doch wenn sich Papst Leo XIV., ankündigt, ändert sich alles schlagartig. Der Besuch vor wenigen Tagen war historisch, denn zuletzt war vor fast 500 Jahren ein Papst in Monaco zu Gast. Mit dem Besuch kommt nicht nur große Aufmerksamkeit, sondern auch ein strenges Kleidungsprotokoll – vor allem für die Damen.
Sie tragen Schwarz: geschlossene Schnitte, dezente Stoffe. Dazu die Mantilla, ein Spitzenschleier, der Kopf und Schultern bedeckt. Ein Zeichen der Trauer? Ganz im Gegenteil. Schwarz gilt hier als Zeichen von Respekt.
Und doch gibt es eine Ausnahme: Fürstin Charlène sticht sofort ins Auge. Während Schwarz dominiert, erscheint sie in Weiß. Sie darf nämlich von dieser Regel abweichen. Der Grund: das sogenannte Privilège du blanc. Ein seltenes Privileg, das nur wenigen katholischen Königinnen und Fürstinnen weltweit zusteht.
Weiß steht für Reinheit und die Nähe zur Kirche. So viel also zum Thema: „In der Modewelt gibt es keine Regeln.“
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