Bald Teamchef bei WM? Das sagt Joachim Löw selbst

Zwar erklärte Joachim Löw „Sky“ zwar, sich noch nicht in die Pension verabschieden zu wollen, eine Unterschrift als Ghana-Teamchef werde es jedoch wohl kaum geben. Zuletzt hatte ein Portal berichtet, der afrikanische WM-Teilnehmer würde mit dem Weltmeister-Trainer von 2014 verhandeln. Stimmt nicht, so Löw.