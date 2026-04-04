Bald Teamchef bei WM? Das sagt Joachim Löw selbst

Zwar erklärte Joachim Löw „Sky“ zwar, sich noch nicht in die Pension verabschieden zu wollen, eine Unterschrift als Ghana-Teamchef werde es jedoch wohl kaum geben. Zuletzt hatte ein Portal berichtet, der afrikanische WM-Teilnehmer würde mit dem Weltmeister-Trainer von 2014 verhandeln. Stimmt nicht, so Löw.
Nachdem sich Ghana nach den beiden Test-Niederlagen gegen Österreich (1:5) und Deutschland (1:2) von Teamchef Otto Addo getrennt hatte, schrieb das Portal „ghanasoccernet“, der Verband würde nun mit Löw verhandeln.
Der 66-Jährige selbst dementierte das nun. „Mit mir hat offiziell niemand von Ghana gesprochen“, so der Deutsche. Ein Comeback auf die Trainerbank wolle er jedoch nicht ausschließen.
Offen für Comeback
„Grundsätzlich habe ich gesagt, dass ich mich jetzt nicht in die Pension verabschieden möchte. Gerade wenn es noch einmal ein interessantes Angebot und eine gute Perspektive gibt“, ließ der langjährige DFB-Teamchef die Tür zu einer Rückkehr auf die Trainerbank offen.
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