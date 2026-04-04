Verfrühte Osterjause soll dem GAK Kräfte verleihen

Am Karsamstag empfängt der GAK das Schlusslicht BW Linz. Mit einem Sieg könnten sich die „Rotjacken“ bereits einen Polster von satten neun Punkten erarbeiten. Dass in der Defensive nichts anbrennt, dafür sorgt auch Ludwig Vraa. Der dänische Nachwuchsteamspieler sprach mit der „Krone“ über seine Anfangszeit, seine Entwicklung, die verfrühte Osterjause und warum er ein paar Kilo zugelegt hat.
„Das war schon ein großer Schritt“, gibt Ludwig Vraa ehrlich zu. Im Sommer wechselte der Däne von der Bröndby-Jugend zum GAK und damit direkt zu seiner ersten Station im Erwachsenen-Fußball. „Im Nachwuchs hast du doch noch ein paar mehr Freiheiten.“
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