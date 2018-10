Artisten „turnen“ auf Space Needle in Seattle

Artisten des weltbekannten Cirque du Soleil haben auf der Space Needle in Seattle eine Show der besonderen Art abgeliefert. 180 Meter über dem Boden vollführten sie auf dem Aussichtsturm atemberaubende Figuren. Mit dem Auftritt in schwindelerregender Höhe sorgte die Artistentruppe aus Kanada für einen spektakulären Abschluss ihres Gastspiels in der US-Westküstenmetropole.