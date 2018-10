„Unterschreibe ,Krone´-Bericht zu 100 Prozent!“

„Krone“: Die Pläne für die Fusion von Thalheim mit Wels sind in aller Munde. Sind Sie darüber überrascht?

Andreas Stockinger: Das Thema hat eine Dynamik erhalten, die ich so nicht eingeschätzt habe. Aber ich kann die Leute verstehen, die Angst vor einem Identitätsverlust haben, wenn es um einen so großen Partner geht.