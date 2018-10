Wels und Thalheim arbeiten intensiv an der Fusion

Wels besitzt jetzt schon Grund in Thalheim

In juristischen Fragen stellt Wels dem Nachbarn Personal zur Verfügung. Das neue Traunschiff wird am südlichen Ufer vor Anker gehen, Wels finanziert den Kauf mit. Ähnlich ist es bei der Modernisierung der Beleuchtung am Reinberg. Der liegt zwar auf Thalheimer Gemeindegebiet, ein Teil der Fläche gehört aber Wels.