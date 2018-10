Fusions-Probleme bei sechs Sonderkassen im Land

Viel mehr Funktionäre bei LKUF

Was Stelzer und Mahr nicht dazusagen: Das „Widerstandsnest“ soll vor allem in der Lehrer-LKUF sein. Die hat zwar in etwa so viele Versicherte, wie die KFL der Landesbediensteten (33.500 Personen versus 30.100 bei Letzterer), aber einen dreimal größeren Aufsichtsrat (19:6) und einen eineinhalbmal so großen Verwaltungsrat (16:11), es ginge also um viele Funktionäre. Die Krankenfürsorgen bilanzieren positiv und haben teils hohe Reserven.