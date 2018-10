Zwei Tage im Sinne der Sicherheit

Unter dem Motto „Sicherheit zu Hause“ organisiert Villach gemeinsam mit dem Stadtpolizeikommando Freitag und Samstag ein besonders abwechslungsreiches „Sicherheitsprogramm“. So werden zu den Themenfeldern Einbruchschutz, Mobbing und Cybercrime nicht nur Experten in Vorträgen sowie in persönlichen Gesprächen Tipps geben und informieren: Auch heimische Sicherheitsfirmen stellen im Paracelsussaal des Rathauses ihre neuesten Alarmanlagen und Wachsysteme vor.