Fahrverboten bei Kärntner Schulen droht das Aus!

Fahrverbote an Schulstandorten in Kärnten könnten bald der Vergangenheit angehören. Auslöser dürfte der Fall der Hans-Sachs-Straße in Klagenfurt sein. Dort wollen Anrainer eine Schrankenanlage vor Gericht anfechten, mit der die Straße zeitweise gesperrt werden kann. Das Urteil könnte weitreichende Folgen haben. Auch andere geplante oder bestehende Fahrverbote - wie in der HTL Mössingerstraße in Klagenfurt - stehen damit vor dem Aus.