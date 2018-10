Tanken so teuer wie seit vier Jahren nicht mehr

Die Spritpreise sind in die Höhe geschnellt: Von August auf September ist der Preis für Super um 2,7 Cent auf 1,321 Euro pro Liter angestiegen. Bei Diesel war das Plus mit 3,6 Cent auf 1,262 Euro pro Liter sogar noch größer. Auf demselben Niveau bewegten sich die Spritpreise zuletzt im Oktober 2014, wie der Autofahrerclub ÖAMTC am Mittwoch berichtete.