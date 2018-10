Türkei: Großrazzia gegen Geldtransfers ins Ausland

Erdogan wegen Währungskrise unter Druck

Das Land leidet unter der drastischen Abwertung der Lira, die in diesem Jahr zum Dollar etwa 40 Prozent eingebüßt hat. Erdogans Darstellung zufolge steht dahinter ein gezielter Angriff auf die heimische Wirtschaft durch die USA. Er sprach in mehreren Reden von einer „Verschwörung des Westens“ gegen das NATO-Mitglied Türkei und einem „Wirtschaftskrieg“. Im April warnte er seine Landsleute davor, ihr Vermögen in anderen Ländern in Sicherheit bringen zu wollen. „Wir werden denen nicht verzeihen, die Geld ins Ausland schmuggeln, wenn dies nicht dazu dient, ihre Firmen, Handelsgeschäfte und Investitionen auszuweiten, zu entwickeln und zu verbreitern“, sagte er damals vor Wirtschaftsbossen.