Erdogan in der Krise: „Verschwörung des Westens!“

Die türkische Lira ist als Folge des Streits zwischen dem türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan und US-Präsident Donald Trump auf einem Rekordtief angelangt und steht weiterhin stark unter Druck. Analysten spielen bereits die Staatspleite durch. Erdogan sprach in mehreren Reden von einer „Verschwörung des Westens“ gegen das NATO-Mitglied Türkei und einem „Wirtschaftskrieg“. Die Regierung in Ankara will nun mit einem Aktionsplan für die Wirtschaft die Märkte beruhigen und den Kursverfall stoppen.