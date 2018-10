Großblockaden: Separatisten legen Katalonien lahm

Vor allem in der Mittelmeermetropole Barcelona gab es seit den frühen Morgenstunden erhebliche Verkehrsprobleme, da Gruppen von mehreren Hundert Separatisten die wichtigsten Hauptverkehrsadern wie die Plaza de Catalunya, die Gran Via, die Via Laietana oder die Avenida Diagonal blockierten. Auch verkehrstechnisch sensible Umgehungsstraßen wurden besetzt. Einer Gruppe von Separatisten gelang es zudem, in Girona in das Vertretungsgebäude der spanischen Zentralregierung einzudringen und die spanische Flagge durch eine „Estelada“ - die katalanische Unabhängigkeitsfahne - zu ersetzen.