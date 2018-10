Keine Wahlwiederholung in Innsbruck!

Alle Unterlagen fehlerfrei

Die Bürgerinitiative machen in der Anfechtung außerdem geltend, dass der Fehler bei den Aushängen „kausal“ für das Verhalten der Wählerinnen und Wähler bei der Gemeinderatswahl gewesen sei. Denn es sei der Eindruck entstanden, dass die Bürgerinitiativen trotz eines gegenteiligen Versprechens einen Bürgermeister-Kandidaten nominiert hätten. Potentielle Wählerinnen und Wähler hätten sich deshalb „in letzter Sekunde“ für eine andere Liste entschieden. Die Richterinnen und Richter halten dazu fest, dass der Grundsatz der Freiheit der Wahl verletzt werden kann, wenn die Wähler durch eine den Wahlbehörden zuzurechnende Tätigkeit in die Irre geführt werden. Allerdings ist nicht alles, was von Einfluss auf die Chancen einer Partei sein kann, auch von Bedeutung für die Rechtmäßigkeit einer Wahl. Bei der Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl waren - abgesehen vom Aushang in den Wahlzellen - alle Dokumente und Unterlagen fehlerfrei, auch die amtlichen Stimmzettel. Angesichts dessen „kommt der in der Wahlzelle anzuschlagenden oder aufzulegenden Ausfertigung der Wahlvorschläge für das Amt des Bürgermeisters keine solche Bedeutung zu, dass dadurch eine irrtümliche oder fehlerhafte Stimmabgabe bei der Gemeinderatswahl bewirkt werden könnte“.