St. Veit: Morgen wird 657. Wiesenmarkt eröffnet

Ab 10 Uhr setzt sich am Samstag der Umzug in St. Veit in Bewegung - vom Bahnhofsvorplatz über die Bahnhofstraße, den Oktoberplatz und die Marktstraße auf das Rennbahngelände. 10.000 Zuschauer werden erwartet. Danach wird der Wiesenmarkt offiziell eröffnet und das erste Bierfass angeschlagen. Vergnügungspark und Gastronomie öffnen bis 8. Oktober täglich um 10 Uhr; Freitag und Samstag haben sie jeweils bis 3 Uhr in der Früh geöffnet, an den Wochentagen bis 1 Uhr. Der Markt am Ausstellungsgelände lädt zwischen 10 und 19 Uhr zum Bummeln ein. Der Flohmarkt am ehemaligen Drauland-Gelände lockt von 9 bis 19 Uhr. Der Krämermarkt, der an den sieben Hauptmarkttagen (19. 9. bis 2. 10.) abgehalten wird, hat von 7 bis 19 Uhr offen. Gut 200 Fieranten aus dem Alpen-Adria-Raum und aus Deutschland sowie Ungarn bieten ihre Waren feil. Ausstellungen zum Thema Land und Wirtschaft, Autos und die Kleintierschau runden das bunte Programm ab.