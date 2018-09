Reese Witherspoon: „Liebe Kate Middleton so sehr“

„Noch nie so aufgeregt“

„Ich habe so heftig angefangen zu schreien, als ich die Einladung bekommen habe, dass man dachte, ich sterbe gleich. Ich stehe immer früh auf, aber an diesem Tag war ich schon um 4 Uhr morgens wach und habe meine Haare schön gemacht. Das ist früh, sogar für mich“, schreibt sie in ihrem Buch. „Ich habe dich noch nie so aufgeregt gesehen“, habe ihr Mann ihr gesagt.