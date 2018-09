Offenbar verirrter Beluga in der Themse gesichtet

Tierschützer bangen: In der Themse nahe London ist am Mittwoch ein Weißwal (Beluga) gesichtet worden, nachdem der Meeressäuger am Vortag etwas flussabwärts bei Gravesend beobachtet worden war. Belugas kommen an sich vor den Küsten Alaskas, Kanadas und Russlands vor. Auf der Suche nach Nahrung legen sie zwar große Distanzen zurück, was das Tier in die Themse trieb, ist aber nicht bekannt.