Untergang der Demokratie oder Business as usual?

Man denke dabei auch an Christian Kerns Interview-Boykott einer österreichischen Tageszeitung oder an den von seiner Vorgängerregierung verfassten „Maßnahmenkatalog“ über den „weiteren Umgang mit dem ORF nach Bürgerforum“ mit einer Fülle an konkreten Sanktionen gegen den ORF, der nach einer unangenehmen Diskussionsrunde regierungsintern beschlossen wurde. Dass sich damals der Aufschrei in Grenzen hielt und von einigen sogar durchaus gutgeheißen wurde, tut in der Glaubwürdigkeit so mancher, die nun den Untergang der Demokratie herbeisehnen, ihr übriges.