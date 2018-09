Airline muss keine Israelis nach Kuwait fliegen

Der Kläger Adar M. hatte einen Flug von Frankfurt nach Bangkok mit Zwischenlandung in Kuwait gebucht. Als die Gesellschaft von seiner israelischen Staatsangehörigkeit erfuhr, stornierte sie den Flug und berief sich auf ein Gesetz aus dem Jahr 1964, das Vereinbarungen mit israelischen Staatsbürgern verbietet. Der Ölstaat in der Golfregion erkennt Israel nicht an. Andere arabische Airlines würden das Umsteigen von israelischen Passagieren in Transitbereichen durchaus zulassen, wie die „Bild“-Zeitung anmerkte.