Flachgauer Tierrettung ist Tag und Nacht mobil

Oswin Mair, der früher als Selbstständiger Autos aus den USA importierte, ist bereits seit zwölf Jahren bei der Tierrettung aktiv, seit drei Jahren auch Österreich-Chef. Sein kuriosester Fall: „Als man einen Einbrecher in Linz ertappte, schoss dieser den Diensthund eines Polizisten an. Den haben wir dann mühsam aus dem Dachfenster gehoben. Später hat uns der Polizist aus lauter Dankbarkeit seinen privaten Pkw für unsere Tierrettung geschenkt.

“Was den ehrenamtlichen Tierrettern besonders wichtig ist: „Wir arbeiten mit allen zusammen, den Tierheimen, Tierärzten, Ämtern und den Feuerwehren.“ Nicht selten werden sie auch zu Unfällen gerufen: „Es kommt schon einmal vor, dass die Feuerwehr einen eingeklemmten Lenker nicht bergen kann, weil der Hund im Auto die Retter nicht ins Fahrzeug lässt“, so Oswin Mair.

40.000 Einsatzstunden leisten die Retter jedes Jahr österreichweit, in Salzburg sind 26 Ehrenamtliche ständig unterwegs. Spender sind stets willkommen, Fördermitglied kann man schon mit 11 € pro Monat werden. Infos unter oesterreichische-tierrettung.at