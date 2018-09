„Frau Isa“ sorgt für größte Wandmalerei Villachs

Drei Stockwerke hoch ist die Wand an der Schule, nur ein Fenster befindet sich dort - also viel Fläche, die künstlerisch gestaltet werden will. Eine überdimensional große Frauenfigur, die ein Buch in der Hand hält, durch welches ein Herz durchscheint, will „Frau Isa“ dort malen. „Das Herz schlägt für Bildung“, erklärt Isabella Toman, die vermutlich drei Tage lang am Werk arbeiten wird.