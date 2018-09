ESA-Satellit „Aeolus“ liefert erste Winddaten

Daten sollen Wettervorhersage verbessern

Eine „Vega“-Rakete hatte den rund 1,4 Tonnen schweren ESA-Satelliten am 23. August ins All gebracht (Video unten). Mit Hilfe des Messgeräts „Aladin“ soll er erstmals die Windgeschwindigkeit rund um den Globus von 30 Kilometern Höhe bis zum Boden und über dicken Wolken messen. Die von ihm übermittelten Windprofile sollen die Wettervorhersage verbessern. Vor allem das Netz von Messstellen auf der Südhalbkugel, über den Ozeanen, den Tropen und oberhalb von zehn Kilometern Höhe gilt bisher nach ESA-Angaben als sehr dünn. Es könne daher passieren, dass ein Sturm in Europa unterschätzt wird, weil Daten zur Vorhersage fehlen.