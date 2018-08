Wissenschaftssatellit startet nun erst am Mittwoch

Die Europäische Weltraumagentur ESA wollte am Dienstag eine Vega-Rakete mit dem Wissenschaftssatelliten „Aeolus“ ins All schicken. Aufgrund der Wetterbedingungen auf dem südamerikanischen Weltraumbahnhof Kourou wurde der Start jedoch um 24 Stunden verschoben. Nun soll die Rakete am 22. August um 23.20 Uhr MESZ in Französisch-Guyana abheben.