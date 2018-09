60-jährige Frau nach Auffahrunfall wiederbelebt

Ärztin zufälig an Unfallstellle

Nachdem die 60-jährige Lenkerin nach dem Anprall ohne Lebenszeichen hinter dem Steuer saß, wurde sie von einer 34-jährigen Ersthelferin aus Deutschland, welche Ärztin ist, aus dem Fahrzeug geborgen und reanimiert. Der Verletzungsgrad der Frau ist laut Polizei noch nicht bekannt. Sie wurde nach der Erstversorgung am Unfallort mit der Rettung in den Schockraum der Universitätsklinik Innsbruck eingeliefert. Der zweitbeteiligte Lenker erlitt eine Verletzung am rechten Fußgelenk und wurde ebenfalls in die Klinik Innsbruck gebracht. Beim 37-Jährigen wurde ein Alkotest durchgeführt, es konnte aber kein gültiges Messergebnis erzielt werden. Beide Unfallfahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die A-13, Richtungsfahrbahn Norden, war aufgrund des Unfalles 55 Minuten für den gesamten Verkehr gesperrt.