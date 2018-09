Das Radfahren am Hauptplatz ist (nicht) erlaubt!

Seit 2016 ist das Radfahren in der Villacher Fußgängerzone erlaubt - nur auf dem Hauptplatz muss der Drahtesel weiterhin geschoben werden. Hauptargument: Der Platz sei abschüssig und könnte zum „Durchbrettern“ einladen. Dennoch wagt der Magistrat im Frühjahr einen Pilotversuch - was bei der Exekutive nicht unbedingt für Begeisterung sorgt. „Sagen wir es so: Viele Radfahrer halten sich leider nur dezent an Verkehrsregeln“, meint der Villacher Polizeichef Erich Londer. Dennoch werde man das Pilotprojekt unterstützen. „Es ist ja bisher noch nichts Schlimmes in der Fußgängerzone vorgefallen. Und wenn es gut funktionieren sollte, freuen wir uns natürlich auch.“