„Mammut-Schlachthof“ im Weinviertel entdeckt

Es sollte eine ganz normale Baustelle sein. Doch plötzlich traten lange Knochen ans Tageslicht. Wie sich herausstellten sollte, stammen sie von einem Mammut - ebenso wie mächtige Stoßzähne. Aber auch die Überreste weiterer Tiere sowie die Funde zahlreicher Werkzeuge bestätigen die Hypothese, dass unseren Vorfahren das Areal östlich der B7 (Brünner Straße) am Beginn der Umfahrung Drasenhofen als „Kill Site“ - also als Platz, an dem in der Steinzeit Jagdbeute zerlegt wurde - diente.