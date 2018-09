Schrift um 0,2 mm zu klein: Gesetz geändert!

Weil die Schrift auf den Etiketten seiner Öl-Flaschen, die er in seinem Hofladen verkauft, um 0,2 (!) Millimeter zu klein war, erhielt Niki Rettenbacher aus Kuchl in Salzburg eine Strafe über 580 Euro - wir haben zum Start der „Weniger Bürokratie“-Aktion bereits darüber berichtet. Was der Landwirt, der eine Bio-Hofkäserei betreibt, nämlich nicht wusste: Laut einer geltenden EU-Bestimmung muss die Schrift auf Etiketten - abhängig von der Oberflächengröße des jeweiligen Gefäßes - eine bestimmte Größe haben. Bei einer Überprüfung durch die Behörde wurde Herr Rettenbacher auf den Fehler aufmerksam gemacht. Und prompt gestraft, so will es das Gesetz.