Warnung vor längstem Stau des ganzen Jahres

Häufigste Ursache für das nervige Warten in der Kolonne war Verkehrsüberlastung: Vor allem vor den Mautstellen, bei Blockabfertigung vor den Tunnels sowie bei Grenzübergängen hieß es: „Bitte warten!“ Kritik an den Grenzkontrollen kommt vom ÖAMTC: „Kroatienurlauber mussten an der EU-Außengrenze zu Slowenien bei der Heimreise drei Stunden Wartezeit in Kauf nehmen“, heißt es.