Imbiss überflutet: „Ein Wasserfall von der Decke“

„Es kam ein Wasserfall von der Decke“

„Letzte Woche ging es dann von vorne los. Seither haben wir zum vierten oder fünften Mal mit unglaublichen Regenmengen im Lokal zu kämpfen, zuletzt gestern um die Mittagszeit“, so H. Lee. Als der Starkregen über der Bundeshauptstadt niederging, bahnten sich binnen kürzester Zeit unglaubliche Mengen an Wasser ihren Weg über die völlig überfüllten Kanäle in das kleine Geschäft. „Wir mussten natürlich sofort all unsere Kunden aus dem Lokal schicken und schließen. Es kam ein Wasserfall von der Decke. An einen Betrieb war da natürlich nicht mehr zu denken.“