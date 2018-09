Großbrand nach Explosion auf Raffineriegelände

Auf dem Gelände einer Raffinerie in Vohburg an der Donau nahe Ingolstadt in Bayern ist es am Samstag in der Früh zu einer Explosion und einem Großbrand in der Flüssiggas- und Flüssigbenzinanlage des Gaskraftwerks gekommen. Acht Menschen wurden verletzt - drei von ihnen wurden mit mittelschweren bis schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Wegen des nach wie vor brennenden Feuers werden in der Umgebung bis zu 2000 Menschen evakuiert und zunächst in einer Turnhalle untergebracht.