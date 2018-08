EA spendet eine Million Dollar an Hinterbliebene

Nach den tödlichen Schüssen bei einem „Madden NFL 19“-Turnier in Jacksonville im US-Staat Florida am vergangenen Wochenende hat Spielehersteller Electronic Arts den Familien der Opfer jetzt finanzielle Hilfe zugesichert. Via Twitter kündigte der Publisher an, einen Fonds für die Hinterbliebenen einzurichten und für diesen eine Million US-Dollar zu spenden.