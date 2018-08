Drei Tote bei Videospiel-Event wegen Niederlage?

Massenschießereien in Florida

Die Metropole wurde in den vergangenen Jahren mehrmals von Massenmorden erschüttert. Am 14. Februar 2018 erschoss der 19-jährige Nikolas Cruz an seiner ehemaligen Schule, der Marjory Stoneman Douglas Highschool in Parkland 14 Schüler und drei Erwachsene. Er wurde nach der Tat verhaftet.