Plus im Tourismus lässt auf Rekordjahr hoffen

Jubel in der Tourismusbranche! FP-Landesrat Alexander Petschnig zeigt sich erfreut über die neuerlichen Nächtigungs-Zuwächse nach dem Rekordjahr 2017: „Der Aufwärtstrend setzt sich auch in diesem Jahr fort, wobei besonders die verstärkte Internationalisierung zunehmend Früchte trägt.“ Vor allem Gäste aus Osteuropa und Nordamerika sind für das neuerliche Plus verantwortlich.