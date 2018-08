Prinz George geht zum ersten Mal auf die Jagd

Beim Besuch auf Schloss Balmoral in Schottland wurde Prinz George in eine alte Familientradition eingeweiht. Gemeinsam mit seinen Eltern Kate und William ging es für den Fünfjährigen in den Highlands zur Jagd, berichtet die „Sun“. Noch soll der Kleine jedoch nicht zur Flinte gegriffen haben. Angeblich hat er nur seinem Vater bei der Jagd auf das Moorhuhn beobachtet.