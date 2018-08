Gewinner und Verlierer des heurigen Super-Sommers

Getränkelieferanten:

Um den Biermarkt ist es laut Gabriela Maria Straka, Diplom-Biersommelier der Brau Union in Linz, diesen Sommer gut bestellt gewesen. „Das schöne Wetter ist unser bester Stimmungsmacher! An sehr heißen Tagen greifen die Konsumenten übrigens am liebsten zu eisgekühltem Cider oder alkoholfreiem Bier.“