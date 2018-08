„Das Gebirge ist keine sichere Spielwiese“

Retter stoßen an Grenzen

Für die vielen freiwilligen Retter ist das eine ständige Zerreißprobe. Mehr als 4200 Ehrenamtliche sind 24 Stunden täglich, 365 Tage im Jahr dort zur Stelle, wo andere an ihre Grenzen stoßen. In Hotspots wie im Stubai- oder Zillertal heißt das teilweise zwischen drei und fünfmal täglich auszurücken - zusätzlich zum ganz normalen Job. „Die Schmerzgrenzen sind schon ziemlich erreicht“, gibt Peter Veider zu. „Ich bin ein starker Verfechter der Freiwilligkeit - bisher hat das ja auch immer gut funktioniert. Aber man muss sich auch überlegen, ob das in Zukunft so weiter gehen kann.“ Ein Pilotprojekt gibt es schon: In der „Bike Republic Sölden“ sind drei hauptberufliche Bergretter angestellt.