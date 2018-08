Bei Bergung von Leiche auf zweiten Toten gestoßen

Der 57-Jährige sowie zwei Kameraden (59 und 64) brachen gegen 7 Uhr von der Gerauer Hütte im Bezirk Innsbruck-Land auf, um auf dem Wanderweg 528 über die Alpeiner-Scharte zum Pfitscherjochhaus zu wandern. Gegen 11 Uhr wollten sie dabei im Gemeindegebiet von Finkenberg in einer Seehöhe von rund 2400 Metern das Bachbett des dort verlaufenden „Oberschrammerbaches“ durchqueren, als der in der Mitte gehende 57-jährige Wanderer auf einem nassen Stein ausrutschte und in der Folge rund 100 Meter durch das felsdurchsetzte Bachbett in die Tiefe stürzte. Nachdem die Begleiter die Rettungskette ausgelöst hatten, konnte der verständigte Notarzt des Rettungshubschraubers letztlich nur mehr den Tod des Wanderers feststellen. Der Leichnam wurde in der Folge mit dem Polizeihubschrauber Libelle geborgen und zu Tal gebracht.